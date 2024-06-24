Песков раскрыл, планируют ли власти России менять ядерную доктрину Песков: обсуждения об изменении ядерной доктрины России ведутся

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Дмитрий Песков

В настоящий момент ведутся обсуждения о необходимости изменения ядерной доктрины России в соответствии со сложившимися реалиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что об этом уже говорил и глава государства Владимир Путин, передает ТАСС.

О том, что ведутся обсуждения и ведется проработка в целом вопроса о приведении доктрины в соответствие с нынешними реалиями, об этом говорил президент Владимир Путин. Эта работа ведется, — заявил Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия может внести изменения в свою ядерную доктрину, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к ней. Он утверждает, что поправки могут коснуться времени применения ядерного оружия, а именно принятия решения об этом. Однако, по словам депутата, еще рано говорить об этих изменениях.

Путин ранее заявил, что Россия думает о внесении возможных изменений в свою ядерную доктрину. Глава государства отметил, что такие обсуждения ведутся в связи с новыми угрозами со стороны стран Запада. При этом, объяснил он, возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна.