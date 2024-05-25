В Кремле раскрыли, ожидается ли новая волна мобилизации в России Песков заявил, что потребности в мобилизации нет

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В Россия потребности в мобилизации нет, о чем многократно говорил президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о том, что к концу этого года или в начале следующего российские власти могут провести новую мобилизацию. Он напомнил, что в стране продолжается набор добровольцев контрактников, который проходит на ежедневной основе, передает РИА Новости.

Вряд ли FT понимает реальную картину, <...> у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет, — сказал представитель Кремля.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в мае заявлял, что в Вооруженных силах есть определенные проблемы с комплектованием, однако речи о мобилизации не идет. По его словам, к приоритетным задачам ведомства относится в первую очередь вопрос вооружения российской армии в зоне спецоперации.

Ранее Госдума не поддержала законопроект о прекращении российского гражданства мигрантов за уклонение от мобилизации. По словам депутата Михаила Матвеева, идею поддержали лишь 95 человек.