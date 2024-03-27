Песков раскрыл новое грозное оружие в руках террористов Песков: нейросети могут стать грозным оружием в руках террористов

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Нейросети могут стать грозным оружием в руках террористов или недобросовестных людей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала. По его словам, эта проблема требует принятия системных мер. Так он прокомментировал историю Екатерины Гуровой, исполнившей песню для фильма «Переведи ее через Майдан», которая рассказала о звонке от президента России Владимира Путина.

Это, как и все в интернете, как и все в высоких технологиях, может использоваться, наверное, в индустрии развлечений и так далее, но в руках недобросовестных людей или, не дай бог, в руках террористов это может стать очень грозным оружием, — сказал Песков.

Ранее нейросеть Imagine от Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) начала генерировать образы с историческими оплошностями. По данным зарубежных СМИ, искусственный интеллект пытается внести «разнообразие» в ряды отцов-основателей США. Кроме этого, на запрос «профессиональные игроки в футболе» нейросеть выдает исключительно женщин.

До этого нейросеть от Google уже была замечена за изменением исторических персонажей. Так, она представляла викингов афроамериканцами. Такие же манипуляции ИИ проводил с немецкими солдатами времен Второй мировой войны.