Песков раскрыл, на чем фокусируются европейцы в конфликте на Украине

Песков раскрыл, на чем фокусируются европейцы в конфликте на Украине Песков: в ЕС предпочитают концентрироваться на продолжении конфликта на Украине

Европейцы предпочитают концентрироваться на продолжении боевых действий на Украине, а не на мирных переговорах, сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, страны ЕС пока далеки от готовности быть посредниками в урегулировании.

Пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах, — отметил он.

Ранее американские аналитики сообщили, что стремление Украины к быстрому вступлению в Евросоюз вызывает напряженность в отношениях между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии намеченных на следующую неделю переговоров о членстве. Как указали источники, Брюссель недоволен темпами проведения реформ в Киеве.

Также стало известно, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента.