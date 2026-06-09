Европейцы предпочитают концентрироваться на продолжении боевых действий на Украине, а не на мирных переговорах, сообщил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, страны ЕС пока далеки от готовности быть посредниками в урегулировании.
Пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах, — отметил он.
Ранее американские аналитики сообщили, что стремление Украины к быстрому вступлению в Евросоюз вызывает напряженность в отношениях между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии намеченных на следующую неделю переговоров о членстве. Как указали источники, Брюссель недоволен темпами проведения реформ в Киеве.
Также стало известно, что главу дипломатии ЕС Каю Каллас из-за антироссийской истерии в Европарламенте втайне называют «европейским ядерным сценарием». Как заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн, эта «маленькая атомная бомба» способна уничтожить основы безопасности континента.