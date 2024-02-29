Песков раскрыл, как долго продлится послание Путина Песков: послание Путина точно будет длиться дольше часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию точно будет длиться дольше часа, глава государства озвучит важные для истории страны решения и проекты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, основной задачей этого события является изложение плана действий.

Конечно, мы уйдем за один час — это точно. <...> Задача — изложить понимание настоящего и будущего. Вот сколько на это времени потребуется, столько президент на это времени и потратит, — сказал он.

Послание президента пройдет в Гостином Дворе. Начало запланировано на 12:00 мск.

Для Путина нынешнее выступление станет 19-м. Оглашение послания в 2023 году стало одним из самых продолжительных за всю историю — оно продлилось 1 час 45 минут. В ходе выступления президент рассказал в том числе об СВО, ее причинах, отношениях со странами Запада. Тогда же глава государства объявил и о решении приостановить участие России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений.