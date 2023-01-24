Песков раскрыл детали совместной работы Москвы с Баку и Ереваном Песков: Россия выполняет свои обязательства по урегулированию в Карабахе

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Россия в качестве одной из сторон трехстороннего соглашения продолжает кропотливую работу в диалоге с Азербайджаном и Арменией по урегулированию в Карабахе, приводит РИА Новости слова представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что Москва выполняет свои обязательства. Так Песков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, призвавшего президента Азербайджана Ильхама Алиева разблокировать Лачинский коридор.

Россия как одна из сторон трехсторонних договоренностей и документов, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном, — заявил представитель Кремля.

Ранее Блинкен призвал Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией и разблокировать Лачинский коридор. По его словам, это необходимо для восстановления движения коммерческих грузов и снижения риска гуманитарного кризиса.

До этого азербайджанский лидер заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно. По его словам, за последнее время по коридору проехало около 400 грузовых машин российских миротворцев, которые перевозят гуманитарную помощь.