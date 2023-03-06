Песков раскрыл детали обсуждения теракта под Брянском на совещании у Путина Песков подтвердил, что Путин на совещании с Совбезом обсуждал теракт под Брянском

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обсуждал на совещании с Совбезом теракт, совершенный украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Брянской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это происшествие было квалифицировано как террористический акт.

Состоялось обсуждение, речь шла об обеспечении безопасности стратегических объектов. Разумеется, упоминалась и обсуждалась детальная ситуация, связанная с терактом в Брянске, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что украинские военные используют разные боеприпасы, в частности, натовское оружие. Как отметил Песков, Москва уже неоднократно говорила о растущей вовлеченности Альянса в конфликт.

Но здесь важно, из чьих рук была выпущена пуля. И все необходимые квалификации происшествию были даны. Это не что иное, как террористический акт, — добавил Песков.

2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. В результате нападения диверсантов погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. ФСБ публиковала видео с места атаки. На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов. На водительских местах обеих машин находятся тела мужчин. Кроме того, заметны следы крови, гильзы от стрелкового оружия, а также предметы, похожие на мины.

Атаку совершили участники «Русского добровольческого корпуса». Его командир Денис Капустин заявил, что нападение было одобрено Киевом. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дважды опровергал причастность Киева ко всем происшествиям на территории России за последние дни, в том числе к вторжению диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область.

Ранее СК РФ завел уголовное дело по факту нападения в Брянской области по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников органов правопорядка и уничтожении имущества.