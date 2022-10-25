Песков раскрыл детали о назначении главы делегации России на G20 Песков: решение о назначении главы делегации России на G20 еще не принято

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о назначении главы российской делегации на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии еще не принято. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. До этого Telegram-канал Baza писал, что глава государства Владимир Путин не поедет на саммит, а заменит его премьер-министр Михаил Мишустин. Авторы сообщения ссылались на неназванные источники в администрации президента.

Пока нет, — ответил Песков на вопрос о решении относительно назначения главы делегации.

Ранее американские журналисты писали, что Белый дом делает все возможное, чтобы президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден избежали прямой встречи в коридоре и на групповой фотографии лидеров на предстоящем саммите G20 в Индонезии. По их данным, официальная встреча лидеров двух стран исключена.

Сам Владимир Путин в ходе саммита в Астане заявил, что не видит необходимости в переговорах со своим американским коллегой. Глава государства подчеркнул, что вопрос о его поездке на саммит G20 в Индонезию, где предлагалось провести встречу двух политиков, еще не решен. По словам Путина, пока площадка для переговоров между лидерами РФ и США отсутствует.