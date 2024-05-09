Песков раскрыл, что обсуждали Путин и Пашинян на встрече Песков: Путин и Пашинян согласовали вывод российских пограничников из Армении

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали прекращение деятельности пограничников РФ на армянской территории, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подтвердил, что вопрос был поднят в ходе переговоров накануне, передает ТАСС.

Да, — ответил Песков на вопрос, обсуждали ли Путин и Пашинян во время встречи вывод российских пограничников в ходе встречи.

Путин провел переговоры с Пашиняном в рамках саммита Евразийского экономического союза. Российский лидер назвал сотрудничество всех входящих в него стран позитивным. Премьер Армении, в свою очередь, отметил, что процесс формирования нормативной базы ЕАЭС далек от завершения, но она создается в рамках экономической логики и на основе уважительного отношения к интересам стран-партнеров.

Руководитель правящей парламентской фракции партии «Гражданский договор» Айк Конджорян заявил, что российские пограничные и военные пункты, которые были размещены в пяти областях Армении после 2020 года, прекратят свою деятельность. По его словам, также принято решение о прекращении деятельности пограничников в ереванском международном аэропорту Звартноц. Он подчеркнул, что решения приняты на основе достигнутой договоренности.