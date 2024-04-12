Песков раскрыл, что может стать базисом для переговоров по Украине Песков: Стамбульский договор может стать базисом для переговоров

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Дмитрий Песков

Стамбульский договор может стать основой для переговоров по украинскому конфликту, однако за последние два года ситуация значительно изменилась, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также назвал неуместным обсуждение деталей «гипотетических переговоров» по Украине, пока в Киеве действует запрет на такие контакты. По его словам, которые приводит ТАСС, президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность к таким переговорами.

Это возможно только в форме диалога, готовность к диалогу, готовность к переговорам была вчера подтверждена президентом. Есть ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, но в то же время это (Стамбульский договор. — NEWS.ru) могло бы быть неким базисом, — сказал представитель Кремля.

11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с главой России Владимиром Путиным предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По мнению лидера Союзной республики, военные одобрят эту инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ с ним согласился.

Ранее стало известно, что Швейцария проведет мирную конференцию по Украине 15–16 июня в Бюргенштоке. Берн не исключает, что мероприятие будет опираться на проект мирного плана, который обсуждался в Стамбуле между Россией и Украиной в 2022 году.