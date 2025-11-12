Песков раскрыл будущее отношений России с Арменией

Россия и Армения развивают двусторонние отношения и намерены делать это дальше, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что на повестке остается много вопросов, передает ТАСС.

Мы продолжаем развивать наше взаимодействие и на двусторонней основе, и в рамках интеграционных процессов с Ереваном. Будем это делать и дальше. Частые контакты на высшем уровне осуществляются, — подчеркнул Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не намерена отказываться от российского зерна. Он назвал соответствующие сведения Службы внешней разведки РФ «абсолютным недоразумением».

До этого СВР России сообщила, что Армения может планировать отказ от контактов с Москвой в пользу «помощи» Киеву, приобретая более дорогое зерно у Украины. По данным ведомства, при этом Брюсселю предлагали возместить ущерб.

Также Пашинян заявлял, что Армения может импортировать товары из России по железной дороге через территорию Азербайджана. По его словам, речь идет, среди прочего, о закупке пшеницы.