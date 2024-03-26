Песков раскрыл «ахиллесову пяту» России Песков: демография является слабым местом России

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Демографическая проблема — это «ахиллесова пята» России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru. По его словам, нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление ситуации в этой сфере.

Демография — наверное, наша ахиллесова пята, наша самая большая проблема <...> Поэтому нам отчаянно нужно продолжать принимать все возможные меры, которые нацелены на исправление демографической ситуации, — резюмировал он.

Песков напомнил, что в стране уже действует несколько мер, направленных на улучшение демографии. Например, индексируется материнский капитал, принимаются меры поддержки одиноких матерей и бедных семей, уточнил он.

Ранее Песков сказал, что Россия сейчас находится в состоянии войны, потому что боевые действия на Украине вышли за рамки специальной военной операции из-за вмешательства стран Запада. Песков подчеркнул, что Россия продолжит действовать так, чтобы украинский военный потенциал не мог угрожать безопасности российских граждан и территории, поскольку часть территории России де-факто оккупирована Украиной. Москва, констатировал он, не может допустить, чтобы на ее границах существовало государство, у которого документально зафиксировано намерение любыми методами отобрать у РФ Крым и территории новых регионов.