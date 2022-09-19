Песков: работу над бюджетным правилом продолжат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работу над бюджетом России и бюджетным правилом продолжат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости. Бюджетное правило предполагает введение ограничений на показатели бюджетной политики государства. Подобные ограничения вводятся для сдерживания роста расходов бюджета, а также для обеспечения финансовой устойчивости страны.

Работа (над бюджетным правилом. — NEWS.ru) будет продолжена, — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам поручил членам кабмина держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета. По его словам, такой вектор движения важно сохранить на ближайшие три года, поскольку это позволит решить насущные проблемы.

Президент также призвал членов кабмина учитывать объективные факторы, влияющие на доходную часть бюджета. По его словам, изменения и тенденции на глобальных товарных и финансовых рынках носят долгосрочный характер, поэтому нужно предложить системные механизмы, которые дадут «эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов».