Песков: стремящиеся «наказать» Россию страны уже расплачиваются за это

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в Европу свидетельствует о «зашкаливающей иррациональности» его мышления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, за подобные попытки уже сейчас расплачиваются в том числе и европейские страны.

Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются наказать Россию, они уже активно платят за это по счетам. И сами страны, и граждане, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что недружественные к России страны Европы «вводят санкции до беспамятства» и позволяют себе заявления, аналогичные тем, что делали «несколько европейских стран» 80 лет назад. Песков выразил надежду на торжество здравого смысла и предположил, что выступающие с такими заявлениями со временем «опомнятся».

Ранее Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем россиянам, независимо от того, какую позицию они занимают. По мнению украинского лидера, россияне «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». Кроме того, украинский лидер считает, что нужно «призвать к ответственности» вообще всё население России. По его словам, именно оно выбрало нынешнее руководство страны и не считает нужным спорить с его политикой.