Песков рассказал, знает ли Путин о нападении на журналистку в Грозном Песков: Путину сообщили о нападении на журналистку и адвоката в Чечне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, вопросом происшествия занимается уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал атаку на Милашину и Немова очень серьезным нападением, которое требует энергичных мер, передает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что после нападения необходимы проверка и следственные действия.

Разумеется, президенту доложено. Сейчас вопросом уже занимается Москалькова. <...> Безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер, — сказал представитель Кремля.

Утром 4 июля в Грозном избили журналистку и адвоката, прилетевших на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, нападавшие угрожали им оружием, после чего отобрали технику и разбили ее.

В Сети опубликовали фотографию Милашиной после нападения. На снимке женщина сидит с перебинтованными руками, ее голова и лицо почти полностью залиты зеленкой.

Милашина рассказала уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву, что злоумышленники на автомобиле прижали машину, в которой она ехала вместе с адвокатом Александром Немовым, после чего вытолкали шофера, поставили всех на колени и приставили к головам пистолеты.