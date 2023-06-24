Путин в ближайшее время выступит с обращением Песков: Путин в ближайшее время выступит с обращением

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. До этого ряд Telegram-каналов опубликовали информацию, что глава страны выступит в 09:00 мск.

В ближайшее время будет обращение президента, — сказал Песков.

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