Песков: Путин уже сдал декларацию о доходах за 2022 год

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2022 год, хотя отведенный на это срок не истек, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что большинство сотрудников администрации уже сдали аналогичные документы.

Да, уже сдал. <...> Почти все уже сдали, — сказал Песков.

Песков напомнил, что последний день для подачи деклараций — 31 марта.

В 2022 году президент России также подавал декларацию о доходах, которая была опубликована на сайте Кремля. Согласно документу, Путин заработал 10,2 млн рублей. В собственности главы государства есть квартира площадью 77 кв. м и гараж — 18 кв. м, два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф». Кроме того, согласно документу за прошлый год, российские лидер владеет квартирой площадью 153,7 кв. м и гаражным местом площадью 18 кв. м. Вся недвижимость президента находится в РФ.

С 1 марта 2023 года декларации о доходах российских сенаторов и депутатов не публикуются в открытом доступе. Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, в открытый доступ станут попадать только общие сведения: сколько деклараций было подано, есть ли в документах нарушения и так далее.