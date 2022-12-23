Песков заявил, что Путин проведет совещание с руководством ОПК в Туле

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин до конца дня отправится с рабочим визитом в Тулу, где проведет совещание с руководством оборонно-промышленного комплекса и посетит КБ приборостроения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это связано с необходимостью обеспечить российские войска вооружением и техникой.

Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил, в первую очередь — принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике, — пояснил представитель Кремля.

Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России заявил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые необходимо оперативно решать. По его словам, нужно модернизировать систему военкоматов и обеспечить войска качественной связью и оборудованием новейших моделей.

Путин также призвал внимательно относиться к критике в адрес Минобороны, слышать и своевременно реагировать в том числе на эмоциональные заявления граждан.