Песков: Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН по зерновой сделке

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Президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутерришем до решения о возможной пролонгации зерновой сделки, которая истекает 19 ноября, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он также отметил, что Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог, передает РИА Новости.

[Контактов с генсеком ООН] пока не планируется, — сказал Песков.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия еще не приняла решение о продлении зерновой сделки. По его словам, Москва будет учитывать в том числе «факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной» и ход реализации меморандума РФ — ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Вершинин обратил внимание на то, что назначение грузов «подчас вызывает вопросы». Он отметил, что, по оценке России, основанной на информации ООН, суда в первую очередь направляются в страны Евросоюза и Турцию. Дипломат также подчеркнул, что Москва призывает партнеров использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия, поскольку речь идет о работе в интересах обеспечения продовольственной безопасности.