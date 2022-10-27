Песков: Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ

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Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ 28 октября, сообщает РИА Новости. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности организации пройдет в режиме видеоконференции. Лидеры стран ОДКБ обсудят меры поддержки Армении, а также результаты работы миссии организации, которая была направлена 15 сентября для мониторинга обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Да, планирует, — заявил Песков при ответе на вопрос, примет ли Путин участие в сессии ОДКБ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван инициирует внеочередное заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшее время. Он подчеркнул, что в ходе встречи страны — участницы организации обсудят отчет по итогам визита миссии и генсека организации в Армению после конфликта на армяно-азербайджанской границе. По словам главы кабмина Армении, страна ждет от партнеров по ОДКБ оценки событий и принятия дорожной карты для восстановления территориальной целостности.