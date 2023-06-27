Песков: Путин обратится к силовикам, обеспечивавшим безопасность 24 июня

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 27 июня обратится к подразделениям силовых ведомств, обеспечивавшим порядок во время действий ЧВК «Вагнер» 24 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова. По его словам, с некоторыми военнослужащими Минобороны президент встретится отдельно.

Будет несколько важных мероприятий. Путин обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, ФСО, которые обеспечивали закон и порядок во время попытки мятежа. Встретится с военнослужащими Минобороны отдельно. Выступление услышите, — заявил Путин.

Вечером 26 июня Путин выступил с обращением к гражданам, в котором заявил, что попытка мятежа в стране в любом случае была бы подавлена. По словам главы государства, произошедшее играло на руку недоброжелателям России, которые хотели, чтобы «солдаты стреляли друг в друга».

После обращения Путин провел совещание с участием руководителей силовых ведомств. Среди участников встречи были министр обороны, генпрокурор и глава кремлевской администрации.