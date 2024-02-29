Песков заявил о тщательно просчитанных планах Путина Песков: Путин никогда не выступал с пустыми обещаниями

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Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин никогда не выступал с пустыми обещаниями, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, все планы главы государства всегда тщательно просчитаны.

Песков ранее сообщил, что президент России в рамках послания Федеральному собранию огласит свою предвыборную программу. По его словам, выступление главы государства продлится более часа. Представитель Кремля добавил, что в послании Путин озвучит тезисы, рассчитанные на более длительный период, чем 2030 год.

В четверг, 29 февраля, Путин огласит послание Федеральному собранию. Это ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

Для Владимира Путина нынешнее выступление станет 19-м. Оглашение послания в 2023 году стало одним из самых продолжительных за всю историю — оно продлилось 1 час 45 минут. Обычно на церемонию приглашают около тысячи гостей — сенаторов, депутатов Государственной думы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов и так далее.