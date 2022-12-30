Песков: Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков, заявил, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. Он отметил, что глава государства сейчас фактически не имеет с ними контактов, передает РИА Новости.

Нет. Не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы сейчас фактически не имеем с ними контактов. Учитывая те недружественные действия, которые ими предпринимаются на постоянной основе, президент не будет поздравлять, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что президента США Джо Байдена нет в списке лидеров, получивших поздравления c Рождеством и Новым годом от российского лидера. Путин направил поздравления лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербии, Сирии, а также Турции.

Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что в 2022-м страны вышли на новый союзнический уровень взаимодействия. Кроме того, российский лидер поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна.