Песков: Путин не планирует телефонных переговоров с Макроном и Байденом

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Президент России Владимир Путин

Телефонных контактов президента России Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сокращение же контактов российского президента с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, по словам Пескова, которые приводит ТАСС, вызвано их нежеланием прислушаться к позиции РФ по конфликту с Украиной и помогать в посредничестве.

Нет. В настоящий момент [телефонных контактов] не планируется, — сказал представитель Кремля.

Ранее Макрон заявил, что продолжит телефонное общение с Путиным, и призвал президента РФ вернуться за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Париж также должен сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись к переговорам, и сообщил о намерении продолжить «требовательный диалог с Россией», который позволит «ограничить возможные ядерные угрозы и дестабилизацию региона».

В телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским Макрон назвал незаконным присоединение четырех новых регионов к Российской Федерации. Глава Франции подчеркнул, что Париж будет помогать Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности.