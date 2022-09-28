Песков: Путин не планирует обращаться к россиянам насчет референдумов

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время обращаться к россиянам по поводу референдумов, проведенных в Донбассе и на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заверил, что в случае возникновения связанных с референдумами мероприятий россияне будут своевременно проинформированы о них, передает РИА Новости.

В настоящий момент нет, но в случае, если какие-то мероприятия, и когда, скажем так, они уже возникнут, мы будем вас своевременно информировать, — поделился Песков.

Референдумы о присоединении к России проходили в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их итогам, за вхождение в РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник 28 сентября отправились в Москву. Политики предоставят необходимые документы для юридического завершения вхождения регионов в состав России после референдумов. После этого Пасечник опубликовал в Telegram сообщение с призывом к Путину рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ. Он подчеркнул, что жители республики сделали свой выбор на прошедшем референдуме и проголосовали за объединение с Россией, но последнее слово остается за российским лидером.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жители этих регионов, приняв такое решение, обезопасили себя от геноцида. По его словам, этот шаг позволит строить совместные планы на будущее.