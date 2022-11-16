Песков: Путин не общался с Шольцем по поводу упавшей в Польше ракеты

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не общался с канцлером Германии Олафом Шольцем по поводу упавшей в Польше ракеты, сообщил в беседе с РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее о том, что лидеры двух стран держат контакт из-за инцидента, сообщили в немецком Минобороны.

Нет. Общения президента и канцлера не было, — сказал Песков.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил об отсутствии доказательств того, что ракета, упавшая на территорию страны, была российской. По его словам, велика вероятность того, что она принадлежала Украине. Он добавил, что, вероятнее всего, ракета была советского производства, типа С-300. Дуда также отметил, что Варшава не расценивает произошедшее как атаку на Польшу, падение ракеты не было преднамеренным действием. При этом Шольц заявил, что Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае в инциденте виновата Россия, поскольку она начала военную операцию на Украине. Глава государства добавил, что произошедшее необходимо внимательно расследовать.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.