Песков: Путин не намерен встречаться с новым главой ЛДПР

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не будет встречаться с новым председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, передаёт ТАСС. Он отметил, что президент недавно встречался с лидерами думских партий, эту практику планируют продолжить.

Отдельная встреча в настоящий момент не планируется, — сказал Песков.

Он также отметил, что президент регулярно проводит встречи с главами фракций Госдумы. По словам Пескова, Путин недавно участвовал в этих мероприятиях.

Леонид Слуцкий занял пост руководителя ЛДПР 27 мая. Основатель партии Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой болезни, вызванной COVID-19.