Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не будет встречаться с новым председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, передаёт ТАСС. Он отметил, что президент недавно встречался с лидерами думских партий, эту практику планируют продолжить.
Отдельная встреча в настоящий момент не планируется, — сказал Песков.
Он также отметил, что президент регулярно проводит встречи с главами фракций Госдумы. По словам Пескова, Путин недавно участвовал в этих мероприятиях.
Леонид Слуцкий занял пост руководителя ЛДПР 27 мая. Основатель партии Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой болезни, вызванной COVID-19.