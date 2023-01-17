Песков: Путин не будет объявлять о новой волне мобилизации 18 января

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет объявлять о новой волне мобилизации 18 января, передает Telegram-канал «Осторожно, Media». По его словам, глава государства также не будет объявлять о смене режима спецоперации на Украине.

Как сообщили в «Осторожно, Media», в российских СМИ распространилась информация о том, что Путин может объявить о второй волне мобилизации в ходе мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Это все слухи. Не слушайте их, — сообщил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно распространяются из-за рубежа. Песков напомнил слова Путина об отсутствии необходимости проведения дополнительной мобилизации.

В декабре Путин заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он добавил, что факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация, нет.