Песков: Путин не будет объявлять о мобилизации в выступлении на ПМЭФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не бyдет в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня объявлять о мобилизации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Предcтавитель Кремля назвал соответствующие зарубежные публикации лживыми вбросами.

Нет… Это лживые информационные вбросы, — заявил Песков, отвечая на вопрос об объявлении мобилизации.

Песков добавил, что выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ будет большим.

Как сообщалось, 17 июня Путин будет говорить о влиянии антироcсийских санкций на обстановку в мире, а также расскажет об экономическом развитии страны. Кроме того, у главы государства запланирована вcтреча с главами российских СМИ и фронтовыми корреспондентами

Ранее в Соединённом Королевстве предполагали, что президент России Владимир Путин объявит о всеобщей мобилизации в День Победы, чтобы направить «больше пушечного мяса» для достижения целей спецоперации на Украине. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул, что подтверждений этому у него нет, так как это только его личные догадки.