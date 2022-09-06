Песков: Путин не будет говорить о мобилизации на сессии ВЭФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ не будет разговора о мобилизации, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, не будет ли объявлено на сессии ВЭФ о мобилизации, он отметил, что никто об этом даже не говорил.

По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал, — отметил Песков.

Ранее стало известно, что Путин прилетел во Владивосток. В столице Приморского края он примет участие в Восточном экономическом форуме и понаблюдает за военными учениями «Восток-2022». Также Путин должен провести несколько международных переговоров. В частности, встречи с российским президентом намечены у председателя государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.