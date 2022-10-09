Песков: Путин и глава Киргизии условились встретиться в Астане

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров (справа налево)

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров договорились встретиться в Астане, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В эфире канала «Россия 1» он отметил, что стороны переговорили до начала неформального саммита стран СНГ в Санкт-Петербурге, который прошел 7 октября. Путин и Жапаров обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

До начала саммита [СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября] президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане, — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что Минобороны Киргизии приняло решение отменить командно-штабные учения при участии миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022». В состав ОДКБ, помимо Киргизии, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Таджикистан.

Учения КСОР ОДКБ начались в Жамбылской и Алматинской областях Казахстана. Они продлились почти две недели — в период с 26 сентября по 8 октября. В ходе маневров солдаты отработали вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.