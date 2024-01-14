Песков: Путин феноменальным образом помнит все свои обещания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин феноменальным образом запоминает все обещания и планы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1». По его словам, российский лидер потом реализует все свои намерения самостоятельно — выбирает даты и назначает встречи.

Это работает совершенно феноменальным образом. Он запоминает все свои обещания, все планы, которые он с кем-то построил, и сам лично их потом реализует — сам назначает дату, сам выбирает какое-то время, когда он посвободнее, чтобы этим воспользоваться, — рассказал Песков.

Вместе с тем президент очень бережно относится ко всем письмам, которые ему присылают, добавил пресс-секретарь главы государства. По словам Пескова, он хранит их до тех пор, пока сам полностью не обработает.

Ранее он рассказал о планах Путина по посещению Якутии. По словам Пескова, президент приедет в регион, как и планировал изначально. Глава государства не привык к тому, что погода меняет его планы, отметил Песков.

10 января Путин на встрече с жителями Анадыря признался, что собирался лететь в Якутию, но поездку пришлось отменить. По его словам, из-за сбоя транспортной системы там не мог сесть его самолет.