Песков: Путин, Алиев и Пашинян могут пообщаться в кулуарах саммита СНГ

Фото: kremlin

Встреча Владимира Путина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Главы России, Азербайджана и Армении могут пообщаться друг с другом в кулуарах неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Он отметил, что на саммите, который проходит в Санкт-Петербурге 26-27 декабря, присутствуют как президент РФ Владимир Путин, так и президент Азербайджана Ильхам Алиев с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Формально у нас трехсторонняя встреча не запланирована, но в кулуарах они будут иметь возможность пообщаться друг с другом, — заявил он.

Ранее Песков исключил возможность проведения трехсторонней встречи между лидерами России, Армении и Азербайджана. Он указал, что речь может идти только о двухсторонних контактах.

Неформальная встреча глав стран СНГ проходит 26–27 декабря в Санкт-Петербурге. Событие является традиционным и ежегодно проводится в преддверии Нового года.

Последняя трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана состоялась в конце октября в Сочи. А 9 декабря на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке Путин провел отдельную встречу с Пашиняном.