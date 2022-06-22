Песков анонсировал оперативное совещание Путина с членами Совбеза Песков: Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза 22 июня

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин 22 июня собирается провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин также готовится к саммиту БРИКС, намеченному на 23–24 июня. Он пройдет в формате ВКС.

В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал представитель Кремля.

Песков также сообщил, что Путин и глава белорусского государства Александр Лукашенко могут провести новую встречу до Форума регионов, который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля.

В конце мая стало известно, что президент России включил в состав Совета безопасности нового главу МЧС Александра Куренкова. Ранее Куренков занимал должность замдиректора Росгвардии.