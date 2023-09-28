Песков призвал не искать виновных в массовом исходе армян из Карабаха

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Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не искать виновных в массовом исходе армян из Карабаха, передает РИА Новости. По его мнению, прямой причины для таких действий нет.

Наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет, но тем не менее люди изъявляют желание покинуть территорию Карабаха. Часть из них может быть изъявляют желание сделать это навсегда, часть из них временно в период трансформации, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что люди, которые решили уехать из Карабаха, должны иметь нормальные условия жизни.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что жители Карабаха смогут переехать на территорию Армении лишь в том случае, если их проживание в регионе станет невозможным. По его словам, исход армян из Карабаха не является главной задачей Еревана.

Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. Согласно документу, все госучреждения и подведомственные организации распускаются. С момента вступления в силу указа население должно самостоятельно определиться с вопросом дальнейшего проживания в регионе и ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными властями Азербайджана, указано в документе.