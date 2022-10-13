Песков: идея Анкары о пятисторонних переговорах не обсуждалась на СВМДА Песков: предложение Эрдогана о переговорах Запада и России по Украине не обсуждалась на СВМДА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали проведение пятисторонних переговоров по Украине. Как передает РИА Новости, встреча политиков длилась около полутора часов.

Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась, — сказал Песков.

8 октября обозреватель газеты Milliyet Озай Шендир заявил, что турецкие власти планируют устроить переговоры представителей Москвы, Берлина, Вашингтона, Лондона и Парижа по ситуации на Украине. По словам колумниста, соответствующее предложение о возможных консультациях было передано в Вашингтон.

Ранее президент Турции подтвердил стремление Анкары предоставить площадку для проведения встречи Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Он добавил, что огорчен из-за возникшей атмосферы войны между странами.