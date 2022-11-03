Песков прокомментировал возобновление участия России в зерновой сделке Песков: возобновление участия в зерновой сделке не означает готовность Москвы продлить ее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возобновление участия России в зерновой сделке не означает, что она продлена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, срок ее действия еще не истек, однако перед тем, как принимать решение о продолжении сделки, необходимо оценить эффективность ее выполнения, передает РИА Новости.

Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. Вы слышали вчера заявление президента, но к 19 числу, перед тем как принимать решение о продолжении, конечно, надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что надо будет оценить реализацию всех сторон и параметров договоренностей, и потом «уже выходить на какие-то решения».

Песков добавил, что участие Анкары в возобновлении зерновой сделки служит главным фактором доверия договоренностям. По его словам, работа, которую провела Турция и лично ее президент Реджепа Тайипа Эрдоган в этом направлении, заслуживают высокой оценки.

Накануне Минобороны России сообщило, что РФ возобновляет участие в зерновой сделке. В ведомстве отметили участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии «достаточным» основанием для возобновления участия в зерновой сделке.

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не давал никаких новых обещаний по зерновому коридору. Он подчеркнул, что его страна четко придерживается положений зернового соглашения, а возвращение России в сделку объяснил дипломатическими усилиями ООН и Турции.