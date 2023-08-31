Песков прокомментировал возможные изменения в ЕГЭ по литературе Песков переадресовал вопрос об изменениях в ЕГЭ по литературе в Минпросвещения

Вопрос о возможном исключении произведений русских классиков из Единого государственного экзамена по литературе необходимо переадресовать в Министерство просвещения РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вопросы о внесении или исключении произведений являются прерогативой специалистов в сфере образования.

Это прерогатива Минпросвещения, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования. Поэтому нужно вопросы туда обращать, — заявил пресс-секретарь главы государства.

Представители Минпросвещения России ранее заявили, что произведения Николая Гоголя и Александра Пушкина не планируется исключать из ЕГЭ по литературе. По их словам, информация о подобных изменениях, ранее появившаяся в Сети, не соответствует действительности. В то же время в министерстве подчеркнули, что в список вносятся не только произведения, которые изучаются в 10-м и 11-м классах, но и материалы из основной школьной программы.

Согласно результатам опроса, проведенного аналитическим центром университета "Синергия", россияне в целом поддерживают исключение произведений Гоголя и Пушкина из ЕГЭ по литературе. За это проголосовали 63% респондентов. Против исключения выступили 13% опрошенных.