Песков прокомментировал возможное продление продуктовой сделки

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Переговоры между Россией и ООН по зерновой сделке были конструктивными, заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что работа в этом направлении еще продолжается, до даты продления остается еще пять дней, передает РИА Новости.

Вы знаете, что на прошлой неделе были переговоры с ооновцами, достаточно конструктивные переговоры. Вы знаете, что у нас есть наш интерес в этой сделке, который изначально был составляющей частью всего механизма сделки. И также вы знаете, что у нас фактически еще неделя до даты продления, поэтому работа продолжается, — подчеркнул Песков.

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В конце октября Москва объявила о приостановке участия в сделке. Это произошло после атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Ранее Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактов с генсеком ООН Антониу Гутерришем до решения о возможной пролонгации зерновой сделки, которая истекает 19 ноября. Он также отметил, что Москва и ООН ведут достаточно конструктивный диалог.