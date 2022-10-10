Песков прокомментировал удары по объектам инфраструктуры Киева Песков: удары по объектам инфраструктуры Киева были проведены в рамках СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Удары по городам Украины проходят в рамках спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он рекомендовал журналистам обратиться за более подробной информацией в российское Министерство обороны.

Все это происходит в рамках СВО. Разумеется, основные моменты СВО не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему, — подчеркнул Песков.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент страны Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всего государства не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.