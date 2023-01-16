Песков возложил на Украину ответственность за удар по дому в Днепре

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Днепр, Украина

Российские войска не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя попадание ракеты в жилой дом в Днепре. Он подчеркнул, что это стало следствием работы украинской ПВО.

Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям очевидным или замаскированным, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ракета попала в многоэтажный жилой дом в Днепре 14 января. По данным местных властей, погибли 35 человек, в том числе двое детей. Еще 75 человека, включая 14 детей, получили ранения.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракета, летевшая над городом, была сбита средствами ПВО, после чего упала на один из подъездов дома и взорвалась.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива предположил, что удар по дому был организован главой украинской контрразведки Александром Покладом. По мнению парламентария, это могло быть сделано с целью обвинить Россию в военных преступлениях, а также потребовать от Запада увеличения поставок оружия.