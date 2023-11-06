Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости публикации о том, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в выборах главы государства в марте 2024 году. Он отметил, что предвыборная кампания пока не начата, и Путин не делал никаких заявлений о своем участии в президентской гонке.

Никаких заявлений он на этот счет еще не делал, кампания официально еще не объявлялась,заявил Песков.

Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно действующему избирательному законодательству, должны пройти 17 марта 2024 года. До этого Песков заявлял, что, если Путин захочет пойти на новый срок, у него не будет конкуренции. Он также заявлял, что действующий президент на грядущих выборах сможет набрать более 90% голосов.

В январе СМИ писали, что внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 года. Как писал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, в администрации президента исходят из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и в них будет участвовать действующий глава государства.

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