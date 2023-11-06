Песков прокомментировал слухи об участии Путина в мартовских выборах Песков: Путин не делал никаких заявлений об участии в выборах президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости публикации о том, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в выборах главы государства в марте 2024 году. Он отметил, что предвыборная кампания пока не начата, и Путин не делал никаких заявлений о своем участии в президентской гонке.

Никаких заявлений он на этот счет еще не делал, кампания официально еще не объявлялась, — заявил Песков.

Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно действующему избирательному законодательству, должны пройти 17 марта 2024 года. До этого Песков заявлял, что, если Путин захочет пойти на новый срок, у него не будет конкуренции. Он также заявлял, что действующий президент на грядущих выборах сможет набрать более 90% голосов.

В январе СМИ писали, что внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 года. Как писал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, в администрации президента исходят из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и в них будет участвовать действующий глава государства.