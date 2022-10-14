Песков объяснил слова Путина о сроках завершения мобилизации Песков: слова президента о сроках мобилизации означают, что через две недели она закончится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Заявление президента России Владимира Путина о сроках мобилизации означает, что через две недели она завершится, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что дополнительных предложений о мобилизационных мерах от Минобороны России не поступало.

Президент сказал, что до конца месяца она (мобилизация. — NEWS.ru) завершится. И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится, — пояснил Песков.

14 октября Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. Российский лидер заявил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.

Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.