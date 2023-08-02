Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой Песков: возвращение к зерновой сделке возможно после выполнения всех условий России

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Москва готова без промедления продолжить работу над зерновой сделкой, но только после того, как будут удовлетворены условия России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Таким образом он отреагировал на слова постоянного представителя США при ООН о том, что РФ якобы готова обсудить вопрос о зерновой сделке.

Москва готова без отлагательных мер вернуться к зерновой сделке, но только после исполнения условий, выгодных для России, — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация и готова ли Москва к возвращению к переговорам о возобновлении сделки.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.

Согласно подсчетам на основе данных ООН и официальной статистики Минсельхоза и таможни Украины, в рамках черноморской инициативы Киев экспортировал около 50 млн тонн зерна общей стоимостью почти $10 млрд. Сообщалось, что после отказа России от продления сделки Украина будет терять до $500 млн ежемесячно.