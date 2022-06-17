Песков прокомментировал ситуацию с поставками удобрений на мировые рынки Песков: Россия заинтересована в поставках удобрений на мировые рынки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва, как и Минск, заинтересованы в продвижении своих удобрений на международные рынки. Поставки приостановлены, поскольку США, ЕС и ряд других стран ввели санкции в отношении крупнейших мировых поставщиков, отметил он в беседе с РИА Новости.

И Россия, и Белоруссия — крупнейшие мировые поставщики удобрений — заинтересованы в том, чтобы свою продукцию продвигать на международные рынки, как это было до сих пор. Но это же не мы наложили на нас самих санкции. Это же и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Канада, и целый ряд других стран пошли на эти рестрикции, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в результате антироссийских санкций и острой нехватки удобрений во всем мире американские фермеры страдают от глобального скачка цен, в свою очередь сокращая использование удобрений и перекладывая большую часть затрат на покупателей. И все равно фермерам грозит разорение из-за государственной политики США.