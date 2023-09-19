Песков прокомментировал самочувствие Кадырова Песков о здоровье Кадырова: это не вопрос Кремля

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

В функции Кремля не входит давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, которые цитирует ТАСС, ему нечего добавить к предыдущим заявлениям.

Мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента — давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было. Поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить, — сказал Песков.

Песков не стал отвечать на вопрос о состоянии здоровья руководителя Чеченской Республики и накануне. Накануне он заявил, что не располагает информацией о самочувствии Кадырова.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что Кадыров лежит в Центральной клинической больнице в Москве и находится в состоянии комы. В этот же день на канале самого Кадырова появилось видео с прогулки. На нем он улыбается, показывает виды лесопарка и тропу, а в завершение призывает всех заниматься спортом.

До этого видеозапись с прогулкой Кадырова и его семейства публиковал помощник политика Умар Даудов.

В начале сентября президент России Владимир Путин наградил 20-летнюю дочь Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.