Песков прокомментировал переименование должности президента Татарстана Песков призвал уважать переименование должности президента Татарстана

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал с уважением относиться к решению переименовать должность президента Татарстана в «главу — раиса». Так официальный представитель Кремля ответил на просьбу журналистов оценить инициативу.

Это решение законодательного органа, к нему можно относиться с уважением, — приводитРИА Новости слова Пескова.

На вопрос, будут ли главы других регионов также переименовывать свои должности, пресс-секретарь Кремля ответил, что в будущем будет ясно.

Раис — название высшего титула в арабском и ряде других восточных языков.

Ранее Госсовет (парламент) Татарстана принялв первом чтении проект поправок в конституцию республики, предусматривающий переименование должности президента в раиса. Но это произойдет лишь после окончания срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова.

12 июля президент России Владимир Путин подписалуказ о составе Госсовета, в котором должность Минниханова была изменена с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».