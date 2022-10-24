Песков прокомментировал «отмену» критически настроенных авторов в России Песков: в России нет тенденции изъятия книг и стирания с афиш имен «оппозиционных» авторов

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Тенденции изъятия книг и стирания с афиш имен «критически настроенных авторов» в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо проверять каждый конкретный случай «отмены» тех или иных деятелей.

Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что книги-то продаются упомянутых писателей. А кто там убирается с полок, надо в каждом случае проверять. <...> Общей тенденции [убирать их с полок] мы не фиксируем, ее и быть не может, — подчеркнул Песков.

До этого журналистка Ксения Собчак сообщила о том, что в Московском доме книги запретили ставить на видное место произведения оппозиционно настроенных писателей и иноагентов. В их число, помимо Бориса Акунина, попали Дмитрий Быков (лицо, исполняющее функции иностранного агента), Дмитрий Глуховский (лицо, исполняющее функции иностранного агента) и другие.

Ранее Акунин сообщил, что его имя пропало с афиш его спектаклей в Российском молодежном академическом театре (РАМТ). При этом он отметил, что не осуждает политику учреждения, так как художественный руководитель объяснил ситуацию давлением со стороны властей. Писатель подчеркнул, что дорожит российскими зрителями, поэтому не потребовал, чтобы его «безымянные спектакли» сняли с репертуара. Акунин подчеркнул, что со «своей российской аудиторией» по собственной инициативе «ни за что не расстанется».

В июне сообщалось о снятии с репертуара театра Ермоловой в Москве спектакля по роману Дмитрия Глуховского. 7 июня писателя заочно арестовали по делу о распространении фейков. Глуховский выступил против спецоперации на Украине наряду с Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым и Леонидом Парфеновым.