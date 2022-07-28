Песков прокомментировал объединение КПРФ и «Справедливой России» Песков: в Кремле не обсуждалось объединение КПРФ и «Справедливой России»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Дискуссия о возможном объединении КПРФ и «Справедливой России — За правду» остается исключительно внутрипартийным вопросом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, лидеры партий не обсуждали этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и никаких решений пока не принималось.

Насколько мы знаем, пока решений никаких не принималось. Какой-то есть обмен заявлениями — не более того, — сказал Песков.

Ранее председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов рассказал, что слияние партии с КПРФ зависит от позиции коммунистов. По словам политика, предложение об объединении двух политических партий было сделано давно, но позиция коммунистов до сих пор остается неясной, из-за чего сращение двух объединений так и не состоялось.

В свою очередь председатель КПРФ Геннадий Зюганов также допустил возможность объединения со «Справедливой Россией — За правду». Он уточнил, что слияние двух политических сил произойдет только в том случае, если справороссы согласятся выполнять программу КПРФ, однако пока этого не произошло.