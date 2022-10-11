Песков оценил идею запрета на выезд мужчин из России во время мобилизации Песков: у Кремля нет позиции в отношении инициативы о запрете на выезд мужчин из России в период мобилизации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по поводу инициативы о запрете на выезд из РФ мужчин, состоящих на воинском учете, в период мобилизации, сообщает РИА Новости. Так он прокомментировал соответствующее предложение председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась, — цитирует его агентство.

Константинов ранее сообщил, что крымские парламентарии готовятся внести на рассмотрение Госдумы соответствующие поправки в федеральное законодательство.

Аналогичным образом Песков ответил на вопрос о другом предложении крымских законодателей — включать в реестр лиц, находящихся под иностранным влиянием, тех россиян, кто уехал из страны после объявления частичной мобилизации.

Идею крымских парламентариев поддержал депутат Госдумы Константин Затулин. Он считает, что во время мобилизации границы должны быть закрыты. По его словам, те, кто сейчас стоит в очереди в военкомат и идет служить, видят, как их ровесники уезжают из страны. Это плохо сказывается на мотивации мобилизованных.

За запрет выезда из страны гражданам призывного возраста выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он заявил, что исключения могут быть сделаны только для лиц, негодных к воинской службе и выезжающих по медицинским показаниям. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в свою очередь высказался против данной меры, назвав ее нарушением прав человека.